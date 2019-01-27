Олейник пришел поддержать Емельяненко в бою с Бейдером

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник приехал в Инглвуд, чтобы поддержать соотечественника Федора Емельяненко в поединке против американца Райана Бейдера, сообщает Sport24.

Спортсмен отметил, что прибыл в США с супругой.

«Специально прилетели с супругой из Вегаса, решили поддержать Федора лично. Чтобы это не было только на словах», — рассказал Олейник.

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Бой за титул чемпиона Гран-при Bellator пройдет в ночь на 27 января в 5.00 по московскому времени в рамках турнира Bellator 214.

До этого оба бойца ММА прошли официальную процедуру взвешивая, по результатам которой россиянин оказался тяжелее американца на 3,9 кг.

Ранее 11-летняя Кайли, которую называют главной фанаткой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделилась эмоциями от встречи с Емельяненко.