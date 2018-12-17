Специалисты WADA прибыли в Москву для извлечения данных лаборатории

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Технические специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) прилетели в Москву для работы по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, находящихся в бывшем здании московской лаборатории, передает ТАСС.

«Подтверждаем, что техническая группа прибыла в Москву и начнет свою работу 18 декабря», — заявили в пресс-службе организации.

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Возглавляет группу независимый эксперт Хосе Антонио Паскуаль. Отмечается, что извлечение данных займет три дня.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о следующем визите специалистов WADA.