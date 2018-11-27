Ягудин назвал «беспределом» мысли о том, что Тутберидзе терпит Загитову

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на заявление фигуристки Натальи Бестемьяновой о причинах успеха Алины Загитовой в группе Этери Тутберидзе, передает «Советский спорт».

Четырехкратная чемпионка мира выразила мнение, что Тутберидзе «терпит Загитову в отместку Евгении Медведевой», которая покинула ее группу в мае 2018 года.

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«Беспредел! Как о таком можно вообще думать, не то что говорить! Дайте девочкам спокойно жить и тренироваться», – написал Ягудин в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что противостояние фанатов Медведевой и Загитовой сравнили с помешательством.