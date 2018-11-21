Бывший форвард «Спартака» резко раскритиковал Черчесова

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд резко раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова после поражения сборной Швеции, передает Sport24.

Российская команда проиграла со счетом 0:2. Стоит отметить, что в прошлом матче Россия также потерпела поражение от Германии с результатом 0:3.

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«Наша сборная играла плохо. Я не вижу никаких проблесков. Удручающее зрелище, которое противно смотреть. Ладно проиграть, но у нас нет игрового почерка. Комментаторы нагнетают, мол Дзюба, Дзюба, Дзюба. Что Дзюба? Он один раз ударил по воротам за два часа. Вот и весь Дзюба. Ну дело не в Дзюбе.

Не выпустить на поле Чалова — безобразие. Зачем ты его берешь в команду? Парень прогрессирует, ну поставь ты его! Зачем выпускать Ари, деревянного Заболотного? Антон действительно деревянный, от него мяч отскакивает, как от железобетонного забора. Это мое личное мнение. Не мне решать. Черчесов главный, пусть дальше творит», — заявил Рейнгольд.

Ранее почетный президент РФС назвал сборную России беспомощной после матча со Швецией.