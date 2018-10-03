Нападающий «Вашингтона» Овечкин заговорил о завершении карьеры

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился, когда планирует закончить карьеру, передает «Советский спорт».

«Этот год получился очень хорошим. Сережка родился. Все, слава Богу, живы-здоровы. А в хоккее мне теперь осталось только Олимпиаду выиграть.

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А так уже, можно сказать, есть все награды — и командные, и индивидуальные. В России первенство выигрывал, чемпионат мира выигрывал, Кубок Стэнли есть. Остались Олимпийские игры — и все, можно заканчивать», — цитирует хоккеиста русскоязычный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне вместе с «Вашингтоном» Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли.

Ранее хоккеист Малкин рассказал, что больше всего ненавидят в «Питтсбурге».