Нападающий «Вашингтона» Овечкин заговорил о завершении карьеры
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился, когда планирует закончить карьеру, передает «Советский спорт».
«Этот год получился очень хорошим. Сережка родился. Все, слава Богу, живы-здоровы. А в хоккее мне теперь осталось только Олимпиаду выиграть.
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А так уже, можно сказать, есть все награды — и командные, и индивидуальные. В России первенство выигрывал, чемпионат мира выигрывал, Кубок Стэнли есть. Остались Олимпийские игры — и все, можно заканчивать», — цитирует хоккеиста русскоязычный сайт НХЛ.
В прошлом сезоне вместе с «Вашингтоном» Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли.
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