Эксперт: шансы ЦСКА и «Арсенала» на выход в полуфинал Лиги Европы 50 на 50

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением о предстоящем противостоянии ЦСКА и «Арсенала» в четвертьфинале Лиги Европы. Слова эксперта приводит RT.

«Я бы сказал, шансы команд 50 на 50. Не говорю, что «Арсенал» слабый. Это непростой жребий для ЦСКА, но армейцы могут играть с лондонцами. Многое будет зависеть от результата первой встречи, которая состоится в Англии.

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Ведь в первой игре с «Лионом» в Москве подопечные Виктора Гончаренко действовали не лучшим образом, зато на выезде продемонстрировали отличный футбол.

Оптимизм вселил даже не итоговый результат, а достойная игра ЦСКА с позиции силы. Футболисты российской команды знали, чего они хотят, и были на поле единым целым», — сказал Игнатьев.

Первый матч противостояния пройдет 5 апреля в Лондоне. Ответная встреча состоится 12 числа в Москве.