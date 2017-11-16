Жуков: комитет WADA искусственно придумывает причины не восстанавливать РУСАДА
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию, который возглавляет Джонатан Тэйлор, искусственно придумывает причины не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Его слова цитирует «Р-Спорт».
«Комитет Тэйлора искусственно придумывает причины не восстановить, упреки про РУСАДА — это анекдот просто», — сказал Жуков.
Ранее стало известно, что WADA не восстановило РУСАДА в правах.