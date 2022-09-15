Спорт

Головин против Черчесова: «Монако» играет с «Ференцварошем» в Лиге Европы. LIVE

Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур. «Монако» — «Ференцварош». ОНЛАЙН

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Александр Головин

Александр Головин

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В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы «Монако», в составе которого играет российский полузащитник Александр Головин, сражается с венгерским «Ференцварошем», который возглавляет Станислав Черчесов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы. Группа H. 2-й тур
Матч не начался
15 сентября 19:45
Монако
Монако, Монако
0:0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Стадион «Луи II», Фонвьей
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
19:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы, где «Монако» сражается с венгерским «Ференцварошем».

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