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Спорт

Бой за титул чемпиона мира: Бивол против Альвареса. LIVE

Бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super. Дмитрий Бивол — Сауль Альварес. ОНЛАЙН

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В Лас-Вегасе (США) россиянин Дмитрий Бивол встречается с мексиканцем Саулем Альваресом. На кону поединка стоит титул чемпиона мира по версии WBA Super. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
07:35

11-й раунд завершен. Если в первых раундах активно начинал Бивол, после чего Канело забирал инициативу, то сейчас все изменилось. После первого удара гонга мексиканец полез вперед, Дмитрий отбился, а затем начал сам придавливать соперника. Не лезет на рожон наш боец, в моменте выдергивает Альвареса и хлестко наносит два или три удара в область головы. Не хочется сглазить, но кажется, что все идет к победе Бивола.

07:31

Десятый раунд позади. Первоклассный бокс демонстрируют оба бойца — Канело не стесняться параллельно играть на публику, провоцируя соперника улыбками и немного вальяжным поведением. Бивол сосредоточен и нацелен на оппонента, не забывая при этом и об обороне.

07:28

Угол Бивола очень просит Дмитрия дышать и не сидеть в глубокой защите.

07:27

Бивол продолжает давить так, как будто бы сейчас закончился первый, а не девятый раунд! Выдохся мексиканец, очень тяжело дышит и собирает все силы в кулак, чтобы провести очередную атаку. Очень легкие ноги у Дмитрия, он полностью контролирует пространство, но атакует не слишком активно.

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07:23

8 из 12 возможных раундов позади. В этот раз преимущество с самого начала захватил Канело, его тут же поддержали трибуны, которые весь бой сидят тихо от удивления. Но после половины раунда Бивол захватил центр ринга, прижал Альвареса в угол и проверил его серией боковых ударов. Мексиканец от бессилия решил провести прием из самбо, но судья вовремя прервал поединок.

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07:19

Седьмой раунд окончен. Первая половина осталась за Биволом, сумел он по ходу поединка найти ключи к тому, чтобы взломать оборону мексиканца, но затем Альварес как ни в чем не бывало добавил темпа и пару раз хорошенько приложился по печени Дмитрия.

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07:15

Половина боя позади! Бивол чувствует себя очень уверенно, в то время как Альварес как будто бы немного растерян. Потрясающе физически готовы оба бойца, никто не готов уступать! И очень сложно отдать кому-либо предпочтение по окончании половины встречи.

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07:11

Пятый раунд закончен. Атаки Канело становятся висе более акцентированными, Бивол все чаще остается в оборонительной позиции. Но в середине раунда шикарную серию выдает Дмитрий, вынуждая своего оппонента взять паузу на то, чтобы передохнуть! Какой бой!

07:08

Четвертый раунд подошел к концу. Стал зажимать у канатов Бивол Альвареса, но стоит мексиканцу чуть напрячься, как Дмитрию приходится несладко. Резкие и быстрые атаки длиною в три-пять секунд раз за разом пропускает наш спортсмен, особенно хорош был этот апперкот от Альвареса.

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07:04

Третья трехминутка подошла к концу. И снова Бивол здорово начинает раунд! Классная двоечка прошла у Дмитрия, после чего не менее эффектный ответ оформил Канело. Мексиканец старается сокращать расстояние и чаще использует джебы, в то время как Бивол больше предпочитает бить боковые.

07:00

Второй раунд завершен. На этот раз посмелее выглядел Дмитрий, включался почаще и нанес пару неплохих левых боковых. Но Альварес на то и Альварес, что просто так его не победишь. Активно мексиканец двигается по рингу, не опускает руки, поэтому большинство попыток Бивола блокирует. Очень напряженный и насыщенный поединок получается.

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06:56

Поактивнее в первом раунде был Канело, его джебы были гораздо сильнее, чем ответные удары от Дмитрия. Есть ощущение, что Бивол потратил заметно больше сил в первой трехминутке, чем планировал. Посмотрим, к чему это приведет. Пока нельзя сказать, что преимущество мексиканца какое-то запредельное.

06:53

Поехали!!!

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06:50

Нервы у всех на пределе! «Ти-Мобайл Арена» приветствует своего мексиканского любимца, а Биволу достаются огромные порции свистка и недовольства.

06:45

На ваших экранах судейская бригада сегодняшнего поединка.

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06:40

На арене появляется Канело Альварес! Публика в экстазе!

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06:35

В ринг выходит Дмитрий Бивол! Все готово к началу поединка!

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06:30

Здравствуйте, уважаемые любители бокса! В Лас-Вегасе (США) россиянин Дмитрий Бивол и мексиканец Сауль Альварес проведут бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super.

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