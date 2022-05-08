Бой за титул чемпиона мира: Бивол против Альвареса. LIVE

07:35

11-й раунд завершен. Если в первых раундах активно начинал Бивол, после чего Канело забирал инициативу, то сейчас все изменилось. После первого удара гонга мексиканец полез вперед, Дмитрий отбился, а затем начал сам придавливать соперника. Не лезет на рожон наш боец, в моменте выдергивает Альвареса и хлестко наносит два или три удара в область головы. Не хочется сглазить, но кажется, что все идет к победе Бивола.