Художественная гимнастика. ЧМ-2021. Группы. Финал. ОНЛАЙН

На чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года проходят соревнования в групповом многоборье. Сборная России пытается взять золотые медали и взять реванш за Олимпиаду в Токио, где она сенсационно заняла второе место. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступлений.