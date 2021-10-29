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Спорт

Взять реванш за Токио: Россия бьется за золото ЧМ в групповом многоборье. LIVE

Художественная гимнастика. ЧМ-2021. Группы. Финал. ОНЛАЙН

На чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года проходят соревнования в групповом многоборье. Сборная России пытается взять золотые медали и взять реванш за Олимпиаду в Токио, где она сенсационно заняла второе место. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступлений.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
20:25

Но буквально тут же их обходят француженки! Какая борьба у нас!

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20:20

Потрясающее по красоте и энергетике выступление испанских гимнасток было оценено арбитрами в 34,8 балла.

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100%
20:15

Упражнение бразильской сборной судьи оценили в 36 баллов. На данный момент южноамериканские гимнастки находятся в тройке призерок.

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100%
20:05

На данный момент лидирует сборная Азербайджана — среди первых трех команд она выступила лучше всех.

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20:00

Российские гимнастки начнут соревноваться во второй группе. Соревнования в ней начнутся в 12:35 по московскому времени.

19:50

В Китакюсю начались финальные соревнования. Спортсменки поочередно исполнят два упражнения — с пятью мячами и с тремя обручами вместе с двумя парами булав. Список участников первой ротации на ваших экранах.

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19:30

Доброе утро, дорогие уважаемые любители художественной гимнастики! Мы начинаем текстовую трансляцию третьего дня чемпионата мира в Японии, где сегодня на ковер выйдут команды и сразятся за золотые медали в групповом многоборье.

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