Художественная гимнастика. ЧМ-2021. Группы. Финал. ОНЛАЙН

Потрясающее по красоте и энергетике выступление испанских гимнасток было оценено арбитрами в 34,8 балла.
Упражнение бразильской сборной судьи оценили в 36 баллов. На данный момент южноамериканские гимнастки находятся в тройке призерок.
На данный момент лидирует сборная Азербайджана — среди первых трех команд она выступила лучше всех.
Российские гимнастки начнут соревноваться во второй группе. Соревнования в ней начнутся в 12:35 по московскому времени.
В Китакюсю начались финальные соревнования. Спортсменки поочередно исполнят два упражнения — с пятью мячами и с тремя обручами вместе с двумя парами булав. Список участников первой ротации на ваших экранах.