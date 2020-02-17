«Кошмар Рамоса»: испанские СМИ — о голе Смолова «Реалу»

Marca

Федор Смолов прибыл в «Сельту», чтобы воскресить воспоминания о «России-матушке», которые остались у испанцев со славных времен Александра Мостового и Валерия Карпина. Он делает это в трудный период пугающего падения команды из Виго, но с желанием изменить ситуацию. Сегодня российский нападающий впервые играл на «Сантьяго Бернабеу»...

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Однако при этом он не впервые встретился с Серхио Рамосом. Вспоминается сольный концерт Смолова против Испании в 2017 году и два гола в ворота «фурии рохи». Смолов стал кошмаром для капитана «Реала» и Жерара Пике в том товарищеском матче (3:3): россиянин преподал урок, как должен играть центральный нападающий. Через несколько месяцев в Москве он и сборная Россия выбили Испанию с чемпионата мира — 2018. В противостоянии 1/8 финала турнира в «Лужниках» он стал одной из главных сил, выведших команду Станислава Черчесова в четвертьфинал. Его имя даже появлялось в шорт-листе «Реала», однако были сомнения по поводу способности нападающего адаптироваться к игре за рубежом.

Образ Федора Смолова на футбольном поле дополняется большой известностью на родине, где он снимается в телевизионных программах и мелькает на обложках модных журналов.

AS

«Реал» натыкается на старые грабли, когда те уже казались забытыми. «Сливочные» пропустили семь голов в последних трех официальных матчах: четыре от «Реал Сосьедада» в Кубке Испании, один от «Осасуны» и два от «Сельты» в Ла Лиге. Это столько же, сколько подопечные Зинедина Зидана пропустили в предыдущих пятнадцати играх в период с 26 ноября 2019 года (визит «ПСЖ» на «Сантьяго Бернабеу») по 1 февраля 2020 года (дерби против «Атлетико»).

В тот кризисный период мадридцев поджидали две серии из трех игр без забитых мячей. Нынешняя серия, к слову, очень похожа на одну из тех, когда в начале сезона «королевский клуб» пропустил семь голов в непростых матчах с «Вильярреалом» (2), «Леванте» (2) и «ПСЖ» (3). Этот неудачный момент стоил Мадриду двух очков в Ла Лиге и плохого старта в Лиге чемпионов, что вызвало много критики со стороны СМИ и болельщиков. В добавок ко всему гранд из Мадрида вылетел из национального Кубка.

Однако затем слабые места нейтрализовались почти безукоризненной игрой линии защиты «Реала». У нее 16 пропущенных голов, что соответствует лучшим показателям за 24 тура чемпионата, начиная с сезонов-1964/1965, 1971/1972, 1972/1973 и 1987/1988. А голкипер Тибо Куртуа (13 пропущенных мячей в 21 поединке) и вовсе стремится к первому «Трофею Заморы» для вратаря мадридцев, начиная с победы Икера Касильяса в сезоне-2007/2008.

В воскресной же встрече «Реал» напомнил старую версию себя. Гол Федора Смолова на седьмой минуте и точное попадание в исполнении Санти Мины на 85-й лишили хозяев победы. Эти два гола произошли в двух отрезках матча, когда «сливочные» наиболее уязвимы в испанском первенстве. Статистика не врет: парни Зидана получили в свои ворота аж пять голов в первые 15 минут, и еще пять после 75-й минуты противостояний. В то же время, «Реал» лишь раз отличался в дебюте матча и так же один раз сохранял свои ворота в неприкосновенности за полчаса до перерыва.

Mundo Deportivo

«Сельта» сумела успешно нейтрализовать Эдена Азара. Бельгиец вернулся спустя 80 дней восстановления после травмы и сразу же вышел в стартовом составе. Он на хорошем уровне отыграл 71 минуту против «кельтов», однако активность не столь необходимого полузащитника (мадридцы уступили всего однажды в его отсутствие) была сведена на нет футболом в стиле «Барселоны», который гости развернули на «Бернабеу», сделав упор на необыкновенную игру Рафиньи и мастерскую помощь от Дениса.

«Сельта» же вышла на первый тайм с полной самоотдачей. Цель, которую они поставили Яго Аспасом и Федором Смоловым, привела к тому , что хозяева почувствовали себя неуверенно на собственной арене. Те же, кто предсказывал легкую прогулку для фаворитов- мадридцев и три очка в копилке Зидана, были посрамлены. В третьей игре подряд (до этого были «Реал Сосьедад» и «Осасуна») «сливочные» забуксовали.

Азар закатил рукава и на всех парах повел партнеров за собой. Он выжигал левый фланг, тогда как на правом абсолютный провал постиг Гарета Бэйла. И пока мадридцы пытались закрыть «Сельту» на чужой половине поля, магия Рафиньи и заряженность Мурильо позволили гостям из Виго не потерять лицо в столкновении с грозным соперником и покинуть Мадрид с набранным очком.