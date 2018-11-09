Отстоять титулы: Усик сражается с Белью. LIVE

Естественно, поединок Усика и Белью станет главным событием вечера. Однако и до встречи этих боксеров зрителям будет, на что посмотреть. Например, прямо сейчас уже начался поединок в тяжелом весе между британцем Дэвидом Алленом (15-4-2) и аргентинцем Ариелем Эстебаном Бракамонте (8-1-0). Затем нас ждут противостояния Энтони Кролла — Дауд Йордан, Рикки Бернс — Скотт Кардл и Джош Келли — Вальтер Фабиан Кастилло.