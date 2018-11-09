Отстоять титулы: Усик сражается с Белью. LIVE

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Превью к бою Келли. Считают его в Великобритании достаточно перспективным боксером. И верят, что сегодня рекорд будет увеличен 8-0.
В следующем бою сойдутся Джош Келли и Волтер Кастильо. У Келли, кстати говоря, после перехода на профессиональный ринг идеальный рекорд 7-7.
И все — останавливает бой рефери в перерыве! Бракамонте сегодня настоящим воином был — на колено он точно не встал бы. Очень серьезная сечка и, как уже было сказано, с большой вероятностью сломана переносица.
У Бракамонте, судя по всему, сломан нос. Все лицо уже в крови у аргентинца, тяжело ему дышать, но не сдается.
В самом первом поединке вечера Ричард Риакпорш техническим нокаутом забрал победу у Сэма Хайда за вакантный титул WBA Intercontinental Cruiserweight.
Достаточно зрелищный бокс показывают Бракамонте и Аллен — много бьют, мало идут в клинч. Седьмой раунд пошел.
Естественно, поединок Усика и Белью станет главным событием вечера. Однако и до встречи этих боксеров зрителям будет, на что посмотреть. Например, прямо сейчас уже начался поединок в тяжелом весе между британцем Дэвидом Алленом (15-4-2) и аргентинцем Ариелем Эстебаном Бракамонте (8-1-0). Затем нас ждут противостояния Энтони Кролла — Дауд Йордан, Рикки Бернс — Скотт Кардл и Джош Келли — Вальтер Фабиан Кастилло.
Бой состоится на «Манчестер Арене» — самой вместительной крытой спортивной арене в Великобритании, которая может вместить больше 20 тысяч зрителей.
Неудивительно, что на церемонии взвешивания Белью оказался тяжелее Усика: он показал 90,3 кг, а украинец — 89,9 кг.
Бой пройдет в первом тяжелом весе (до 90,8 кг), в котором Усик выступает большую часть карьеры. Белью в последнее время боксировал в тяжелом весе, но согласился перейти в более легкую категорию, чтобы сразиться с украинцем за его титулы.
Здравствуйте, уважаемые любители бокса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка за четыре чемпионских пояса по версиям — WBC, WBA, IBF и WBO, в котором сразятся украинский боксер Александр Усик и британец Тони Белью.