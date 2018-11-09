Отстоять титулы: Усик сражается с Белью. LIVE

Курсы валют$ 67.94 (+0.036) 76.75 (-0.243)
Пенсионный советник
Москва: +1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
19:30
АрсеналАнжи
2:0
закончен
Италия / Серия А
22:30
ФрозинонеФиорентина
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Ганновер-96Вольфсбург
2:1
закончен
Франция / Лига 1
22:45
ЛилльСтрасбург
0:0
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛевантеРеал Сосьедад
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
1:2
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Джерси Дэвилз
6:1
закончен
03:30
Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Виннипег ДжетсКолорадо Эвеланш
5:2
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
4:0
закончен
06:00
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
1:5
закончен
Евролига
20:00
Химки Барселона
80:87
закончен
21:00
Будучность Жальгирис
60:72
закончен
22:00
Панатинаикос Олимпиакос
93:80
закончен
22:30
Баскония Фенербахче
72:74
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
133:132
закончен
03:00
Орландо МэджикВашингтон Уизардс
117:108
закончен
03:30
Атланта ХоуксДетройт Пистонс
109:124
закончен
04:00
Майами ХитИндиана Пэйсерс
102:110
закончен
05:00
Денвер НаггетсБруклин Нетс
110:112
закончен
05:30
Юта ДжазБостон Селтикс
123:115
закончен
06:00
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
121:110
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Японии
09:31
Короткая программа среди девушек
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. Первая партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
0,5 - 0,5
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралОренбург
2:1
закончен
16:30
Крылья СоветовАхмат
1:2
закончен
19:00
РостовДинамо М
0:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучНижний Новгород
1:0
закончен
09:00
СКА-ХабаровскТюмень
2:1
закончен
13:00
СибирьМордовия
0:0
закончен
13:00
РоторАвангард К
1:0
закончен
14:00
Краснодар-2Тамбов
2:0
закончен
15:00
АрмавирЧертаново
1:3
закончен
15:00
ХимкиШинник
1:0
закончен
16:00
СочиЗенит-2
2:0
закончен
17:00
БалтикаТомь
1:0
закончен
17:00
ФакелСпартак-2
3:0
закончен
Испания / Примера
15:00
ВальядолидЭйбар
0:0
закончен
18:15
ХетафеВаленсия
0:1
2 тайм
20:30
Атлетико МАтлетик Б
3:2
закончен
22:45
ЖиронаЛеганес
0:0
1 тайм
Украина / Премьер-лига
15:00
ЛьвовОлимпик Д
1:1
закончен
18:00
ЗаряКарпаты
2:1
закончен
18:00
ДеснаЧерноморец
2:0
закончен
20:30
Арсенал КАлександрия
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Кардифф СитиБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунВест Хэм Юнайтед
1:1
закончен
18:00
Лестер СитиБёрнли
0:0
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедБорнмут
2:1
закончен
18:00
СаутгемптонУотфорд
1:1
закончен
20:30
Кристал ПэласТоттенхэм Хотспур
0:1
закончен
Италия / Серия А
17:00
ТориноПарма
1:2
закончен
20:00
СПАЛКальяри
2:2
закончен
22:30
ДженоаНаполи
0:0
1 тайм
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймАугсбург
2:1
закончен
17:30
НюрнбергШтутгарт
0:2
закончен
17:30
ФортунаГерта
4:1
закончен
17:30
ВердерБоруссия М
1:3
закончен
17:30
ФрайбургМайнц
1:3
закончен
20:30
Боруссия ДБавария
3:2
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ГенгамЛион
2:4
закончен
22:00
АнжеМонпелье
0:0
перерыв
22:00
НимНицца
0:0
1 тайм
22:00
Сент-ЭтьенРеймс
2:0
перерыв
22:00
ТулузаАмьен
0:1
перерыв
Еврохоккейтур
14:00
ШвецияРоссия
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзЧикаго Блэкхоукс
2:0
перерыв
21:00
Баффало СэйбрзВанкувер Кэнакс
1:2
перерыв
22:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
1:0
перерыв
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзАризона Койотс
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
06:00
Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Нижний Новгород
83:89
закончен
12:00
Енисей УНИКС
78:99
закончен
16:00
Автодор Цмоки-Минск
95:99
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Майами ХитВашингтон Уизардс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
не начался
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
Бокс/ММА / Бой за титулы WBC, WBA, IBF и WBO
22:00
Александр Усик (Украина) — Тони Белью (Великобритания)
online
Фигурное катание / Этап Гран-при Японии. Произвольная программа
10:40
Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при Японии
1
Рика Кихира (Япония)
224,31
2
Сатоко Мияхара (Япония)
219,47
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
219,02
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. Вторая партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
1 - 1
закончен
Испания / Примера
14:00
АлавесУэска
не начался
18:15
БарселонаБетис
не начался
20:30
СевильяЭспаньол
не начался
20:30
Райо ВальеканоВильярреал
не начался
22:45
СельтаРеал Мадрид
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаСпартак М
не начался
16:00
КраснодарЕнисей
не начался
16:30
РубинЛокомотив М
не начался
19:00
ЦСКАЗенит
не начался
Италия / Серия А
14:30
АталантаИнтер М
не начался
17:00
КьевоБолонья
не начался
17:00
ЭмполиУдинезе
не начался
17:00
РомаСампдория
не начался
20:00
СассуолоЛацио
не начался
22:30
МиланЮвентус
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
ЛиверпульФулхэм
не начался
17:15
ЧелсиЭвертон
не начался
19:30
АрсеналВулверхэмптон
не начался
19:30
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
17:00
БордоКан
не начался
19:00
МарсельДижон
не начался
19:00
РеннНант
не начался
23:00
МонакоПСЖ
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
РБ ЛейпцигБайер
не начался
20:00
Айнтрахт ФШальке-04
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
Динамо КМариуполь
не начался
20:30
ВорсклаШахтёр Д
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
01:00
Вашингтон КэпиталзАризона Койотс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Бостон БрюинзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Локомотив-Кубань ЦСКА
не начался
18:00
Зенит Парма
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсАтланта Хоукс
не начался
Отстоять титулы: Усик сражается с Белью. LIVE

Онлайн-трансляция боя Усик — Белью

,
Александр Усик (Украина) после финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом... РИА Новости
Александр Усик (Украина) после финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе за звание абсолютного чемпиона мира против Мурата Гассиева (Россия). Владимир Астапкович / РИА Новости
Видео по теме
Украинский боксер Александр Усик сражается с британцем Тони Белью за чемпионские пояса в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
22:45

Превью к бою Келли. Считают его в Великобритании достаточно перспективным боксером. И верят, что сегодня рекорд будет увеличен 8-0.

22:40

В следующем бою сойдутся Джош Келли и Волтер Кастильо. У Келли, кстати говоря, после перехода на профессиональный ринг идеальный рекорд 7-7.

22:34

И все — останавливает бой рефери в перерыве! Бракамонте сегодня настоящим воином был — на колено он точно не встал бы. Очень серьезная сечка и, как уже было сказано, с большой вероятностью сломана переносица.

22:31

У Бракамонте, судя по всему, сломан нос. Все лицо уже в крови у аргентинца, тяжело ему дышать, но не сдается.

22:25

В самом первом поединке вечера Ричард Риакпорш техническим нокаутом забрал победу у Сэма Хайда за вакантный титул WBA Intercontinental Cruiserweight.

22:30

Достаточно зрелищный бокс показывают Бракамонте и Аллен — много бьют, мало идут в клинч. Седьмой раунд пошел.

22:20

Естественно, поединок Усика и Белью станет главным событием вечера. Однако и до встречи этих боксеров зрителям будет, на что посмотреть. Например, прямо сейчас уже начался поединок в тяжелом весе между британцем Дэвидом Алленом (15-4-2) и аргентинцем Ариелем Эстебаном Бракамонте (8-1-0). Затем нас ждут противостояния Энтони Кролла — Дауд Йордан, Рикки Бернс — Скотт Кардл и Джош Келли — Вальтер Фабиан Кастилло.

22:15

Бой состоится на «Манчестер Арене» — самой вместительной крытой спортивной арене в Великобритании, которая может вместить больше 20 тысяч зрителей.

22:10

Неудивительно, что на церемонии взвешивания Белью оказался тяжелее Усика: он показал 90,3 кг, а украинец — 89,9 кг.

22:05

Бой пройдет в первом тяжелом весе (до 90,8 кг), в котором Усик выступает большую часть карьеры. Белью в последнее время боксировал в тяжелом весе, но согласился перейти в более легкую категорию, чтобы сразиться с украинцем за его титулы.

22:00

Здравствуйте, уважаемые любители бокса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка за четыре чемпионских пояса по версиям — WBC, WBA, IBF и WBO, в котором сразятся украинский боксер Александр Усик и британец Тони Белью.