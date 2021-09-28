Эксперт рассказал, когда в России сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2, который обеспечивает всеобщая вакцинация, может сформироваться к концу года, передает ТАСС.

«Думаю, что кампания по вакцинации в России должна закончиться к зиме. Судя по тем данным, которые мы видим, у нас уже довольно высокий уровень коллективного иммунитета», — сказал Исаев, отметив, что этот показатель нестабилен.

Он добавил, что коронавирус постоянно мутирует, и применяемые сейчас вакцины могут оказаться не эффективными против его новых штаммов. Также если не проводить ревакцинацию «уровень защиты падает». Избавиться от COVID-19 окончательно — как удалось победить оспу — не представляется возможным, резюмировал специалист.

«Пока мы можем сделать один вывод: история с ковидом не закончится ни в 2021 году, ни в 2022-м. Проблему могли бы решить специфические лекарства - может быть, какие-то виды генетической терапии. Но пока этот вопрос остается открытым», — объяснил Исаев.

Ранее Генеральный директор транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла назвал условие окончания пандемии коронавируса.