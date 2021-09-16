В Ватикане госпитализирован с коронавирусом кардинал, выступающий против прививки

Папа Римский Франциск заявил, что один из кардиналов в Ватикане, который выступал против вакцинации от коронавирусной инфекции, госпитализирован с этой болезнью. Об этом сообщает Vatiсan news.

Понтифик не стал называть имя священнослужителя. По его словам, люди стали бояться прививки, несмотря на то, что церковь в истории не раз прибегала к вакцинации.

Глава Святого престола также подчеркнул, что в Ватикане привиты все, кроме небольшой группы, которых пытаются убедить принять помощь. Понтифик призвал чаще обсуждать тему вакцинации и разъяснять людям возникающие у них вопросы.

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск из-за коронавируса и последовавшего обострения финансовой ситуации сократил выплаты сотрудникам Святого престола, служащим государства-города Ватикан и других церковных структур.