Гидрометцентр спрогнозировал самые жаркие дни лета в России

Самые жаркие дни в центре России наступят в конце июля – начале августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

«По климату самой теплой (для Центральной России) является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые теплые дни - это 31 июля и 1 августа», – рассказал синоптик.

По его словам, в южных регионах европейской части страны пик жары приходится на конец июля и начало августа, так как почва там начинает прогреваться с конца марта. При этом в приморских городах самый жаркий период наступает в августе.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жаркая погода вернется в Москву в середине следующей недели.