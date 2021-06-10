Японские власти рекомендовали авиакомпаниям страны не пролетать над Белоруссией

Власти Японии выступили с официальной рекомендацией к национальным авиакомпаниям поменять маршруты так, чтобы они не проходили над Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Данная просьба связана с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

«Поскольку риск повторения подобной ситуации не может быть исключен, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полетов воздушного пространства Белоруссии», — рассказал генсекретарь.

По словам Като, после ситуации с посадкой пассажирского лайнера в столице Минска, Япония приняла решение закрыть свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа». Не станут приниматься также чартерные рейсы, если будут поступать запросы.

Генеральный секретарь кабмина обратил внимание, что Япония осуждает «принудительную посадку самолета с пассажирами и арест пассажира, находившегося на его борту».

25 мая один из крупнейших японских авиаперевозчиков компания All Nippon Airways объявил, что временно не будет использовать маршрут, проходящий над территорией Белоруссии.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair. Он направлялся из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.