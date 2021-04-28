В Японии хотят перезапустить эксплуатируемые свыше 40 лет реакторы АЭС

Губернатор японской префектуры Фукуи собирается разрешить перезапуск находящихся в префектуре реакторов двух АЭС, которые находятся в эксплуатации более 40 лет. Об этом сообщает газета «Майнити».

Перезапустить планируют АЭС «Михама», а также первый и второй реакторы АЭС «Такахама». Из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» власти Японии ужесточили требования к атомным объектам, особенно к построенным свыше 40 лет назад. Им нужно пройти более жесткую инспекцию. Максимальный срок службы при этом могут продлить до 60 лет с момента постройки.

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