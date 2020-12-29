Собянин продлил каникулы для школьников до 17 января

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 17 января каникулы для школьников, учащихся колледжей, учреждений дополнительного образования и спортивных школ. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дистанционных занятий также не будет. Тем не менее, ученики по желанию могут повторить пройденное или изучить новое с помощью Московской электронной школы.

В столице коронавирусом заразились 798 098, выздоровели 615 396, скончались 11 064 человека.

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