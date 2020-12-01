Уругвай может закупить российскую вакцину от коронавируса
Уругвай может закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел страны Франсиско Карлос Бустильо Бонассо. Об этом пишет РИА «Новости».
В то же время он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.
«Сейчас мы принимаем решение относительно того, какую именно вакцину мы будем закупать, но российская вакцина находится в списке вакцин, которые мы рассматриваем, у нее хорошие позиции, дальше будет видно», — сказал уругвайский министр.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
В Уругвае коронавирусом заразились 5 857, выздоровели 4 357, погибли 77 человек.
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