Уругвай может закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел страны Франсиско Карлос Бустильо Бонассо. Об этом пишет РИА «Новости».

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

«Сейчас мы принимаем решение относительно того, какую именно вакцину мы будем закупать, но российская вакцина находится в списке вакцин, которые мы рассматриваем, у нее хорошие позиции, дальше будет видно», — сказал уругвайский министр.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В Уругвае коронавирусом заразились 5 857, выздоровели 4 357, погибли 77 человек.

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