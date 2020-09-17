Дым от пожаров в США достиг Европы

Дым от природных пожаров, которые наблюдаются на западе США, достиг ряда государств северной части Европы, сообщает The Associated Press со ссылкой на американских ученых.

Ученые сообщили, что на снимках со спутников видна траектория распространения дыма и, так как погода благоприятствует восточному направлению потоков воздуха, дым быстро распространяется.

Как рассказала член совета защиты природных ресурсов города Нью-Йорк Ким Ноултон, в городе наблюдался кроваво-красный закат на этой неделе. Это говорит о том, что в воздухе есть повышенное содержание вредных частиц, ассоциируемых с дымом от пожаров.

Ранее CNN сообщал, что в США из-за природных пожаров погибли уже 36 человек. Общая площадь пожаров составляет около 1,9 млн га. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в штатах Орегон, Калифорния, Айдахо и Вашингтон.

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