КС оппозиции Белоруссии призвал силовиков снять маски

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии осудил применение силы правоохранительными органами и выступил за то, чтобы силовики сняли маски и не прятали лица, передает РИА «Новости».

В заявлении КС оппозиции говорится, что они разделяют боль и негодование белорусов, подвергнутых насилию во время протестов. Притом они называют митинги мирными акциями и отмечают, что люди могут мирно выражать свое мнение на собраниях и митингах согласно ст. 33 и 35 конституции Белоруссии.

«Мы также выступаем против того, что представители силовых структур совершают насилие анонимно: в гражданской одежде, в масках, без знаков ведомственной принадлежности. Такие действия не только нарушают законодательство, но способствуют разгулу произвола и вседозволенности», — подчеркивается в тексте.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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