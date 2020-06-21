Названы регионы, в которых зафиксирована экстремальная жара

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы, в которых зафиксированы максимальные температурные показатели жары. Об этом сообщаетРИА «Новости».

По его словам, экстремальная жара наблюдается на севере азиатской части страны.

Он уточнил, что в данном регионе температура воздуха достигает отметок в +25℃ — +31℃.

«Это необычно, это же север, но нужно учесть, что там антициклональная погода», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что такая погода наблюдалась на Чукотке, а также на севере Якутии, а сейчас переходит западнее на Таймыре и в Ямало-Ненецком автономном округе.

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