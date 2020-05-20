Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей Грачевой

Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук. Об этом Грачева написала в своем Instagram.

Она опубликовала в соцсети пост, к которому прикрепила фотографию с наградой.

«Помните, я отправляла свою книгу «Счастлива без рук» Регине Тодоренко, а сегодня пришла ответная посылка от нее», — написала Грачева в своем посте.

Она также призвала подписчиков воздержаться от негативных комментариев в адрес Тодоренко, отметив, что все люди «совершают ошибки».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лишившаяся рук Маргарита Грачева выходит замуж

https://www.instagram.com/p/CAV0iWiFkVq/?utm_source=ig_web_copy_link