В России выявили еще 11 656 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 11 656 человек в 84 регионах России. Из них 5417 (46,5%) случаев выявили у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб.
Общее число зараженных на сегодняшний день составляет 221 344.
При этом выздоровели за последние 24 часа еще 5495 пациентов, всего — 39 801. Прирост жертв вируса составил 94. Всего с начала пандемии умерли 2009 человек.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря прошлого года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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