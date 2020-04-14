МЧС России доставит в Сербию средства индивидуальной защиты

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Сербия получит комплекты средств индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощи в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Более трех тысяч комплектов, в составе которых находятся защитные маски и изолирующие комбинезоны, будут переданы пожарным подразделениям сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии, заявили в пресс-службе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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