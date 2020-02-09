Посольство России предупредило россиян о шторме в Эстонии
close
Посольство России в Эстонии предупредило россиян о надвигающемся шторме. Об этом диппредставительство сообщило на своей странице в Facebook
Отмечается, что вечером 9 февраля на островах островах Хийумаа и Сааремаа, в Харьюском Ляэнеском и Пярнуском уездах усилится юго-западный ветер до 22 м/с. В ночь на 10 февраля ожидаются порывы ветра до 20 м/с, на побережье до 27 м/с.
В посольстве предупредили, что сильный ветер может привести к обрыву линий электропередач, повалить деревья и нарушить судоходство.
Кроме того, в диппредставительстве порекомендовали запастись продуктами питания и питья.
Ранее сообщалось, что из-за урагана закрыли Эйфелеву башню в Париже.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: