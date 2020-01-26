В районе сирийского Идлиба организовано три гумкоридора

Для выхода мирных жителей в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Хама устроили три гуманитарных коридора. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на руководителя российского центра по примирению в Сирии Юрия Боренкова.

По его словам, в связи с активностью террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация запрещена в России) боевых действий появилась угроза безопасности мирных жителей.

«В целях предотвращения гибели гражданского населения российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими правительственными войсками и местными органами власти организовано функционирование трех гуманитарных коридоров в районах населенных пунктов Эль-Хадер провинции Алеппо, Абу-Эд-Духур провинции Идлиб и Хабит провинции Хама», — рассказал Боренков.

При этом он уточнил, что на пунктах пропуска введен круглосуточный режим работы.

Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» признана террористической в России и запрещена.

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