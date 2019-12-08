В Псковской области объявили 31 декабря выходным для госслужащих

Глава Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее Ведерников объявил голосование среди жителей, следует ли перенести выходной с 28 на 31 декабря.

8 декабря он заявил, что голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей области поддерживают данное предложение.

«Пусть это будет первый подарок к наступающему новому 2020 году», — сказал Ведерников.

Псковская область стала пятым регионом, где решили сделать 31 декабря выходным днем. Аналогичное решение приняли в Томске, Кировске, Крыму и Ставрополье.

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