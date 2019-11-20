Зеленский заявил о готовности проводить онлайн зарядку каждое утро

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов проводить ежедневно по утрам зарядку в онлайн-режиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если люди хотят, если онлайн зарядка — это прикольно. Можно в 7.00 утра — смотрите сами. А это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять», — сказал президент Украины.

По мнению жены Зеленского Елены, такая идея напоминает советские времена.

«И гимн петь еще после этого», — добавила она.

Данные высказывания прозвучали на форуме «Украина растет вместе со мной», трансляция которого велась на странице офиса президента в Facebook.

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