Пятиклассникам дали тест про умершую от СПИДа героиню Пушкина

В Петропавловске-Камчатском учительница дала пятиклассникам тест по сказке Александра Пушкина, содержавшем вопросы о СПИДе и алкоголе, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в 42-й школе.

Как сообщается, тест был составлен по сказке «О мертвой царевне и семи богатырях», и содержал несколько вопросов с четырьмя вариантами ответа каждый.

Ответ на вопрос «От какого угощения отказалась царевна» школьникам предлагалось выбрать из вариантов «от вина», «от водки», «от сигарет» и «от медовухи». Кроме того, дети выбирали, от чего умерла царевна — «от злости», «от тоски», «от гриппа» или «от СПИДа».

Директор школы пояснила, что учительница нашла тесты на сайте по обмену опытом для учителей, и не просмотрела их до конца перед уроком. Администрация школы назвала инцидент ошибкой и не стала наказывать учительницу.