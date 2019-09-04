Трамп объявил режим ЧС в Северной Каролине из-за урагана «Дориан»

Президент США Дональд Трамп ввел в штате Северная Каролина режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Дориан». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как отмечается американский лидер в связи со стихией поручил оказать федеральную помощь местным властям.

Помимо этого, Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США получили от Трампа указание координировать усилия для предотвращения последствий урагана.

Ранее CNN обратил внимание на забывчивость Трампа по поводу ураганов Соединенных Штатах.