Путин дал поручение увеличить выплаты по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми 1,5-3 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Путин поручил повысить выплаты до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Как отмечается, выплаты должны быть увеличены с 1 января 2020 года.
При этом повышенные выплаты получать семьи, доход которых не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в субъекте.
Ранее сообщалось, что ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами выросли до 10 тыс. рублей.