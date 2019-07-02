Путин дал поручение увеличить выплаты по уходу за детьми

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Президент России Владимир Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми 1,5-3 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Путин поручил повысить выплаты до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.

Как отмечается, выплаты должны быть увеличены с 1 января 2020 года.

При этом повышенные выплаты получать семьи, доход которых не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в субъекте.

Ранее сообщалось, что ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами выросли до 10 тыс. рублей.