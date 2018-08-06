Дело признавшихся в убийстве отца сестер передали в центральный аппарат СК

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Дело об убийстве жителя Москвы Михаила Хачатуряна, в котором обвиняются трое его дочерей, передано в Главное следственное управление Следственного комитета России для наиболее полного и объективного расследования. Об этом говорится в сообщении СК.

Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома в Москве.

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Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, наряду с установлением мотива убийства, следователи проверяют все обстоятельства, предшествовавшие совершению преступления, условия жизни семьи.

Также следствие выяснит, не совершались ли противоправные действия в отношении девушек со стороны отца, отметили в СК.

Ранее мать сестер Хачатурян рассказала о попытках заявлять на отца в полицию.