Патриарх увидел признаки скорого конца света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал творческую интеллигенцию сплотиться с церковью и затормозить «сползание в бездну окончания истории», а также не допустить повторения в России революционных событий столетней давности, передает сетевое издание m24.ru.

«Сегодня грех не просто очевиден... Сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом – через кинематограф, через театр... И искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь», — цитирует проповедь патриарха «Интерфакс».

Реклама

Глава РПЦ уточнил, что говорит об искусстве, которое в последние годы заявляет о своем праве «нести искушение и грех». По мнению патриарха, большая часть интеллигенции повторяет ошибки своих предшественников, приведшие к революции.

Предстоятель полагает, что сейчас не следует раскачивать лодку, вместо этого церковь, культура и искусство, а также наука и все люди должны сплотиться.

«Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», — сказал патриарх, напомнив, что приближение и удаление конца света зависит от людей. Он призвал каждого осознавать ответственность за Россию и человеческий род и затормозить «сползание в бездну».

20 ноября патриарху Кириллу исполняется 71 год. Предстоятеля Русской православной церкви поздравил Владимир Путин. Глава государства преподнес ему картину художника Владимира Лаповка «Успенский собор Кремля».