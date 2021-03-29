В России создали первый ПЦР-тест для диагностики малярии

В России был зарегистрирован первый ПЦР-тест для диагностики малярии. Его разработали специалисты ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, сообщает сайт ведомства.

В ведомстве отметили, что у данного теста имеется высокая аналитическая чувствительность, он позволяет выявлять инфекцию как при низком уровне инфицирования, так и в инкубационном, а также начальном периодах заболевания. Там указали, что этот «метод позволяет избежать ложноположительных результатов микроскопического анализа в случае анализа препаратов крови плохого качества или специалистом с недостаточной квалификацией».

«Чувствительность метода достигает 1-0,1 кл/мкл крови, что намного превосходит возможности существующих сегодня методов диагностики – световой микроскопии и экспресс-тестов», — сказано в сообщении.

Ранее географы рассказали, что влияет на распространение малярии.

Малярия — заболевание, передаваемое людям через малярийных комаров рода Anopheles. Основными симптомами являются лихорадка и анемия. До сих пор ежегодно сотни миллионов человек заболевают малярией, сотни тысяч умирают. Многие считают, что это заболевание может распространяться только в теплых регионах, но эту точку зрения опровергает Plasmodium vivax — один из видов малярийных плазмодиев, который наиболее приспособлен к передаче в условиях умеренных широт из-за меньшей требовательности к теплу.