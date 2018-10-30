Ученые назвали продукт, помогающий сжигать жир во сне

Ученые из Университета штата Флорида пришли к выводу, что употребление творога перед сном не только не приводит к увеличению массы тела, но также помогает снизить количество жира в организме. Их исследование опубликовано в British Journal of Nutrition.

Американские ученые провели эксперимент, во время которого участники в возрасте от 20 лет съедали порцию творога за 30-60 минут до сна. Они пришли к выводу, что употребление этого продукта перед сном положительно влияет на качество мышц, ускоряет обмен веществ и улучшает общее состояние здоровья.

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По их мнению, это происходит из-за казеина, который медленно поступает в организм и помогает наладить стабильную подачу аминокислот. Также он влияет на термический эффект пищи — организм начинает тратить больше энергии во время пищеварения, что помогает сжигать калории даже во сне.

Ранее Карин Михелс, директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда, заявила, что кокосовое масло является «чистым ядом».