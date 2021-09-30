Более 100 тысяч грузин поддержали возвращение Саакашвили на родину

Более 100 тыс. человек вступили в грузинское Всеобщее народное движение для возвращения экс-президента страны Михаила Саакашвили на родину. Как передает «Newsgeorgia.ge», организация создана для мирного приезда политика в республику.

По информации портала, на данный момент к движению подключились уже 104 тыс. человек, и примерно половина из них готова встретить Саакашвили в аэропорту Тбилиси — сам политик обещал вернуться в страну 2 октября. В организации подчеркивают, что будут действовать мирно и в рамках закона.

При этом вернуться на родину Саакашвили решил в преддверии местных выборов, которые как раз назначены на 2 октября. В преддверии поездки он обратился за поддержкой к грузинской полиции и силовикам.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий в должности главы государства.

Ранее сообщалось, что Саакашвили приобрел билет на самолет в Тбилиси. Как ожидается, политик вместе со своей матерью прилетит в грузинскую столицу из Киева 2 октября.