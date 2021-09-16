В Кремле отреагировали на доклад Европарламента об ужесточении политики в отношении России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил доклад Европарламента, в котором говорилось о необходимости пересмотреть отношения с Россией.

«Суть этого документа может вызывать только сожаление. К великому сожалению, там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что единственное, на что можно сделать скидку, что этот документ носит рекомендательный характер.

Ранее сообщалось, что Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. Документ поддержали 494 парламентария, против высказались — 103, воздержались — 72.

Автор доклада считает, что Россия «угрожает миру и безопасности в Европе», проводит крупномасштабные военные учения и дестабилизирует ситуацию на Украине, в Грузии и Молдавии. Документ предлагает разработать четкую стратегию по «сдерживаю российской агрессии», а также «не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму» в случае «нарушения демократических процедур и международного права».