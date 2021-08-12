Правительство Афганистана предложило «Талибану*» участие в управлении страной

Официальное правительство Афганистана предложило радикальному движению «Талибан (организация запрещена в России)» участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия со стороны организации. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на источник в кабмине.

Отмечается, что соответствующее предложение было сделано после того, как талибы взяли под свой контроль город Газни, расположенный в 130 км к юго-западу от афганской столицы Кабула. Таким образом, Газни стал десятым провинциальным центром, оккупированным боевиками в течение нескольких дней.

По данным издания, в настоящее время между правительственными силами и талибами происходят вооруженные столкновения в Лашкаргахе, одном из крупнейших городов Афганистана, столице провинции Гильменд. Местный полицейский участок уже захвачен радикалами, при этом несколько правоохранителей сдались им, остальные отступили в офис губернатора, все еще находящийся во власти правительства.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.

Ранее сообщалось, что талибы захватили большинство районов города Таринкот на юге Афганистана.