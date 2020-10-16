Эрдоган: Турция не признает Крым российским

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что его страна не признает Крым частью российских территорий.

Турецкий лидер подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, так как Анкара видит в Киеве «ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности региона».

В свою очередь Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность принять участие в проекте «Крымская платформа», который направлен на возвращение полуострова в состав Украины.

В феврале этого года Киев и Анкара подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, которое предполагает выделение Турцией около $36 млн на нужды Вооруженных сил Украины для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.