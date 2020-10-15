Песков призвал не давать эмоциональной оценки отставке Жээнбекова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не давать эмоциональных оценок решению главы Киргизии Сооранбая Жээнбекова уйти в отставку, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Здесь невозможно давать оценку, основываясь на каких-то эмоциональных критериях», — сказал Песков.

Песков добавил, что со стороны руководства республики в настоящее время важными являются те действия, которые помогут стабилизировать обстановку в стране.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

14 октября у стен дома правительства в центре Бишкека собрались сотни митингующих, которые требовали отставки главы государства и спикера. Президент Сооранбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку на следующий день.

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