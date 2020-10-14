Лавров считает, что ЕС вводит санкции против России из-за давления США

Евросоюз вводит антироссийские санкции из-за давления США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

«Мы видим, как Евросоюз идет все больше по пути подмены дипломатического искусства санкциями. В этом смысле дурной пример Соединенных Штатов явно заразителен. Усматриваем в этом не просто пример, который американцы подают, но и результат прямого давления США на своих европейских коллег и союзников», — сказал Лавров.

Министр также заверил, что нынешняя тактика Евросоюза не останется без последствий.

Ранее страны ЕС согласовали антироссийские санкции в отношении шести человек и одной организации по делу Алексея Навального. 20 августа его доставили в больницу в Омске, после того, как Навальному стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию. Он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

В настоящее время Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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