Россия назвала несправедливыми нападки на ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает несправедливыми участившиеся во время пандемии нападки на ООН, пишет ТАСС.
«Считаем абсолютно несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН в целом и ее специализированные учреждения. Это прежде всего относится к Всемирной организации здравоохранения, — сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что большинство стран считает, что ВОЗ действовала профессионально в условиях коронавируса.
Ранее США обвинили ВОЗ, входящую в ООН, в том, что организация вовремя не проинформировала мир об опасности коронавируса.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.
По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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