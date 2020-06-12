Венесуэла отмечает «бесспорное лидерство» России на международной арене

Власти Венесуэлы поздравляют российский народ и правительство с Днем России и отмечают «бесспорное лидерство и уважение» России на мировой арене. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел Боливарианской Республики.

«Каждый день народы мира <...> ценят тот смелый вклад, который Российская Федерация вносит в стабильность, мир и уважение международного права», – говорится в заявлении.

МИД Венесуэлы также благодарит Россию за поддержку и выражает приверженность стратегическому сотрудничеству сторон.

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