Экс-госсекретарь США оценил идею Трампа пригласить РФ на G7

Экс-госсекретарь США Коллин Пауэлл прокомментировал идею приглашения России принять участие в саммите G7, предложенную американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что Россия входит в «список четырех врагов США», по решению Пентагона, однако добавил, что Россия, как и Иран, Китай и КНДР, не планируют нападение на страну «прямо сейчас».

Бывший госсекретарь выразил недоумение в связи с тем, что Трамп принимает такое решение в одиночку.

«Я отвечу так: почему он (Трамп. — примечание «Газеты.Ru») принимает это решение один, в то время как Россию внесли в список четырех наших врагов?» — сказал Пауэлл.

Ранее Трамп предложил пригласить к участию в саммите «Большой семерки» Австралию, Индию, Республику Корею, а также Россию.