Трамп судится с CNN из-за публикаций про помощь России на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп и участники его предвыборной кампании подали в суд на CNN за публикацию материалов об обращении главы государства за помощью на президентских выборах 2020 года к России. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на текст жалобы.

На момент публикации материалов CNN было известно о их недостоверности, говорится в заявлении. Отмечается, что телеканал допустил обнародование ложных данных о желании Трампа получить помощь России на выборах с целью оказать негативное воздействие на его предвыборную кампанию.

В тексте жалобы подчеркивается, что кампания Трампа «неоднократно и открыто отвергала любое намерение добиваться вмешательства России в выборы 2020 года».

По словам обвинителей, они обращались к CNN с требованием извиниться, однако руководители телеканала ответили отказом, что привело к судебному разбирательству. Отмечается, что кампания Трампа требует «миллионы долларов» компенсации за причиненный ущерб.

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