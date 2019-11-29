В Крыму отреагировали на срыв выступления российской делегации в ООН

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на инцидент в ООН, в ходе которого украинская делегация сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, передает RT.

Цеков отметил, что произошедшее является типичным примером поведения украинской политической общественности.

«Мы должны учитывать: если мы куда-то едем, мы можем с этим столкнуться. Кроме того, конечно, должны качественно организовываться такие дискуссии — те, кому поручено, должны предполагать, что подобное может быть», — отметил он.

По словам сенатора, такие действия должны самым жестким образом пресекаться.

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