Опубликован текст первого разговора Трампа и Зеленского

Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает издание Axios.

Речь идет о телефонном разговоре, который состоялся 21 апреля — в день, когда Зеленский занял пост главы государства.

В ходе беседы Трамп поздравил украинского коллегу с победой на выборах. Лидеры не стали обговаривать темы, связанные с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

В тексте меморандума также зафиксирован момент приглашения президента Зеленского Трампом посетить Белый дом. Американский лидер также заявил о его полной поддержке.

«У нас есть много о чем поговорить, но в любом случае — мы вместе с вами», — приводятся в документе слова Трампа.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

До этого Трамп объявил дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским.