В Кремле отреагировали на идею Назарбаева о встрече Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении переговоров между главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Казахстане. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, Путин видит необходимость этой встречи тоже, но при этом считает, что встреча ради встречи не имеет смысла. Ее стоит тщательно подготовить.

«В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу нормандского формата», — добавил Песков.

Относительно данной подготовки пресс-секретарь сказал, что в Кремле позитивно оценивают и считают важной частью разведение сил, которое происходит в Золотом и Петровском на линии соприкосновения ДНР/ЛНР и Киева.

В заключении Песков выразил признательность президенту Казахстана и дал высокую оценку усилиям казахстанских партнеров в вопросе налаживания российско-украинских отношений.