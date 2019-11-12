В Кремле оценили идею Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Казахстана Нурсултана Назарбаева провести встречу украинского и российского лидеров в Казахстане. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, президент России никогда не отказывался от встречи с украинским коллегой. Однако в настоящий момент организовать ее должным образом нет возможности, поскольку все силы уходят на подготовку «нормандского формата».

Песков также добавил, что должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске.

Пресс-секретарь сакцентировал внимание на желании главы российского государства вернуть отношения с Украиной в «нормальное русло».

До этого Назарбаев сынициировал встречу Путина и Зеленского в Казахстане.